شاهد.. إصابة مشجع قبل انطلاق نهائي الأهلي والترجي

شهد محيط استاد القاهرة الدولي، اليوم السبت، تدافاعا كبيرا بين جماهير فريق الترجي التونسي قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة أمام الأهلي المصري، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب إذاعة "ديوان" التونسية، تسبب تواجد أعداد كبيرة من جماهير فريق الترجي عند بوابات ملعب استاد القاهرة في حدوث التدافع.

وجراء ذلك أصيب أحد المشجعين التونسيين بعد سقوط أحد الفواصل الحديدية على قدمه.

إصابة أحد مشجعي 📣 الترجي بسبب التدافع للحصول على تذكرة 🎫 اللقاء

⛔️للعلم : عدم تمكن مشجعي الترجي في الحصول على التذاكر يسئل عنها مسئولي نادي الترجي

نتمنى السلامة للجميع pic.twitter.com/El071opaYH — ستوديو الأهلي (@Ahlystudio) May 25, 2024

وأضافت الإذاعة التونسية أن الأعداد المتواجدة عند بوابات استاد القاهرة تفوق عدد التذاكر المخصصة لجماهير الترجي من أجل حضور هذه المباراة.

🗣️ أهازيج جمهور الترجي في ستاد القاهرة الدولي قبل المواجهة الحاسمة لفريقهم أمام الأهلي 🟡🔴#TotalEnergiesCAFCL | #FinalCairo | | #AFCESTpic.twitter.com/s63bmYFIOB — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 25, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأعلنت إدارة نادي الترجي، يوم أمس الجمعة، حصولها على حصة التذاكر المخصصة لمشجعي الفريق.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي ومضيفه الترجي قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب "حمادي العقربي" في مدينة رادس التونسية.

المصدر: وسائل إعلام