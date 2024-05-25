 
مباشر

شاهد.. إصابة مشجع قبل انطلاق نهائي الأهلي والترجي

الرياضة

شاهد.. إصابة مشجع قبل انطلاق نهائي الأهلي والترجي
@ESTuniscom
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xlzi

شهد محيط استاد القاهرة الدولي، اليوم السبت، تدافاعا كبيرا بين جماهير فريق الترجي التونسي قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة أمام الأهلي المصري، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب إذاعة "ديوان" التونسية، تسبب تواجد أعداد كبيرة من جماهير فريق الترجي عند بوابات ملعب استاد القاهرة في حدوث التدافع.

وجراء ذلك أصيب أحد المشجعين التونسيين بعد سقوط أحد الفواصل الحديدية على قدمه.

وأضافت الإذاعة التونسية أن الأعداد المتواجدة عند بوابات استاد القاهرة تفوق عدد التذاكر المخصصة لجماهير الترجي من أجل حضور هذه المباراة.

إقرأ المزيد
الأهلي لا بديل له عن الفوز والترجي يكفيه التعادل الإيجابي.. موعد اللقاء والتشكيلة والقنوات الناقلة
الأهلي لا بديل له عن الفوز والترجي يكفيه التعادل الإيجابي.. موعد اللقاء والتشكيلة والقنوات الناقلة
إقرأ المزيد
جماهير الترجي تتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال
جماهير الترجي تتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال

وأعلنت إدارة نادي الترجي، يوم أمس الجمعة، حصولها على حصة التذاكر المخصصة لمشجعي الفريق.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي ومضيفه الترجي قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب "حمادي العقربي" في مدينة رادس التونسية.

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز