الأهلي يفوز بدوري أبطال إفريقيا ويواصل كتابة التاريخ (فيديو)

احتفظ نادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب ضيفه الترجي التونسي، عقب فوزه عليه (1-0) في لقاء الإياب للنهائي الذي جمعهما مساء اليوم السبت.

وجاء هدف الفوز الوحيد "الذهبي" للفريق المصري بـ"نيران صديقة" سجله لاعب خط الوسط التوغولي روجير أهولو خطأ في مرمى فريقه الترجي، مبكرا بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

لحظات خاصة من أرض الملعب 🤩



احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول أمام الترجي! 🔴#TotalEnergiesCAFCL | #FinalCairo | #AFCESTpic.twitter.com/anHrzShuPX — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 25, 2024

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية.

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وتوج نادي الأهلي بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، والرابع في آخر 5 نهائي بلغه الفريق المصري تواليا، واللقب الثاني عشر في تاريخه، معززا بذلك رقمه القياسي، بفارق 7 ألقاب عن أقرب ملاحقيه نادي مازيمبي الكونغولي والفريق المصري الآخر الزمالك.

في حين أخفق نادي الترجي التونسي في الفوز لقب لأول منذ عام 2011، والخامس في تاريخه.

المصدر: RT