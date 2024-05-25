الأهلي والترجي في نهائي حاسم.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يحتضن استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري وضيفه الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الكونغولي، جان جاك ندالا نغامبو، صافرة بداية هذه المباراة الحاسمة بين الأهلي وضيفه الترجي، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيبدأ السويسري مارسيل كولر (63 عاما)، المدير الفني لنادي الأهلي، هذه المواجهة الحاسمة ضد ضيفه الترجي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، سام أبو علي.

التشكيل الأساسي لكتيبة مارسيل كولر في نهائي دوري الأبطال 📋#يلا_يا_أهليpic.twitter.com/lNFcfPSTEx — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) May 25, 2024

بينما اختار البرتغالي ميجيل كاردوسو (51 عاما) المدير الفني للترجي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "المارد الأحمر":

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: محمد أمين بن حميدة، محمد بن علي، محمد أمين توغاي، ياسين مرياح

خط الوسط: غيلان الشعلالي، روجيه أهولو، حسام تقا.

خط الهجوم: حسام الدين غشة، رودريغو رودريغيز، يان ساس.

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تفاصل مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2024، والقناة الناقلة، عبر الرابط التالي: الأهلي لا بديل له عن الفوز والترجي يكفيه التعادل الإيجابي.. موعد اللقاء والتشكيلة والقنوات الناقلة.

المصدر: RT