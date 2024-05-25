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السيسي يوجه رسالة لنادي الأهلي والجماهير المصرية

الرياضة

السيسي يوجه رسالة لنادي الأهلي والجماهير المصرية
AFP /Khaled DESOUKI
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نادي الأهلي، بتتويجه بلقب بطل دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم (2023-2024)، على حساب فريق الترجي التونسي.

وتغلب نادي الأهلي على ضيفه الترجي بهدف وحيد، في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء اليوم السبت، استاد القاهرة الدولي، بينما كانت مواجهة الذهاب، قد انتهت بالتعادل السلبي، في تونس.

وقال السيسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق".

المصدر: "@AlsisiOfficial" 

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