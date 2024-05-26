حامي عرين الأهلي شوبير يوضح حقيقة خلافه مع زميله الشناوي (فيديو)

نفى حارس مرمى نادي الأهلي المصري، مصطفى شوبير، وجود خلاف مع زميله في النادي، محمد الشناوي، مؤكدا أن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام المتبادل.

وسبق وأن زعمت تقارير صحفية أن محمد الشناوي يريد التواجد في التشكيل الأساسي لفريق "المارد الأحمر" على حساب شوبير، رافضا الجلوس على دكة البدلاء.

وتحدث مصطفى شوبير لقناة "OnTime Sports" المصرية عن العلاقة بين حراس مرمى النادي الأهلي، قائلا: "لا توجد أي مشاكل، أو أي حاجة خالص، هي الناس تصنع المشاكل، وهذا طبيعي، هذا الأمر موجود في كل مكان بالعالم، في الأول والأخير يبقى الاحترام، ونحن بينا احترام موجود، لماذا الإصرار على خلق جو عدم احترام بينا، كلنا نكمل بعضنا".

وأضاف: "من غير تعب (الحراس زملائي) معي وشغلهم في التمرين لم أكن أصل لهذا المستوى، تشوفهم يجتهدون فأنت هنا تجتهد، النية صافية بينا".

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وساهم مصطفى شوبير في فوز نادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم (2023-2024)، على حساب منافسه الترجي التونسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-0)، إذ خرج بشباك نظيفة في جميع مبارياته ضمن المسابقة.

وأظهرت لقطات مصورة احتفال مصطفى شوبير ومحمد الشناوي معاً باللقب القاري، إذ قام الأخير بحمل زميله عقب إعلان صافرة نهاية مباراة الإياب.

المصدر: وسائل إعلام