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ساويرس يعلق على فوز الأهلي بدوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

ساويرس يعلق على فوز الأهلي بدوري الأبطال (فيديو)
@AlAhly
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أشاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بقوة وصلابة نادي الأهلي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم وفوزه على ضيفه الترجي التونسي (1-0) مساء أمس السبت.

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي على منثة "X"، قائلا: "قلنا الأهلي حديد.. طلع صلب".

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وتوج نادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في آخر 5 نهائي بلغه الفريق المصري تواليا، واللقب الثاني عشر في تاريخه، معززا بذلك رقمه القياسي، ومبتعدا بفارق 7 ألقاب عن أقرب ملاحقيه نادي مازيمبي الكونغولي والفريق المصري الآخر الزمالك.

المصدر: "@NaguibSawiris" 

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