ساويرس يعلق على فوز الأهلي بدوري الأبطال (فيديو)

أشاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بقوة وصلابة نادي الأهلي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم وفوزه على ضيفه الترجي التونسي (1-0) مساء أمس السبت.

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي على منثة "X"، قائلا: "قلنا الأهلي حديد.. طلع صلب".

قلنا الأهلى حديد … طلع صلب !!👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 25, 2024

محمد مجدي قفشة يحتفل باللقب الرابع في دوري أبطال إفريقيا 🕺#TotalEnergiesCAFCL | #FinalCairopic.twitter.com/XMmoFdKc5J — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 25, 2024

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وتوج نادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في آخر 5 نهائي بلغه الفريق المصري تواليا، واللقب الثاني عشر في تاريخه، معززا بذلك رقمه القياسي، ومبتعدا بفارق 7 ألقاب عن أقرب ملاحقيه نادي مازيمبي الكونغولي والفريق المصري الآخر الزمالك.

المصدر: "@NaguibSawiris"