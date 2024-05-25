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الأهلي لا بديل له عن الفوز والترجي يكفيه التعادل الإيجابي.. موعد اللقاء والتشكيلة والقنوات الناقلة

الرياضة

الأهلي لا بديل له عن الفوز والترجي يكفيه التعادل الإيجابي.. موعد اللقاء والتشكيلة والقنوات الناقلة
@CAFCLCC_ar
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تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية عامة والمصرية والتونسية خاصة مساء اليوم السبت صوب إستاد القاهرة الدولي الذي سيكون مسرحا للمواجهة المرتقبة بين الأهلي، وضيفه الترجي في نهائي الأبطال.

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حكم الساحة الكونغولي، جان جاك ندالا نغامبو، لإدارة هذه المباراة الحاسمة بين الأهلي وضيفه الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2024، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتاج نادي الأهلي للفوز بأي نتيجة للاحتفاط بلقب البطولة، وذلك بعد خروجه بالتعادل السلبي أمام مضيفه الترجي، من الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية.

بينما يكفي الفريق التونسي الفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة لتجريد "المارد الأحمر" من اللقب.

ويبحث الأهلي عن اللقب الثاني على التوالي والرابع في آخر 5 نهائي بلغه الفريق المصري تواليا، واللقب الثاني عشر في تاريخه، وهو رقم قياسي.

في حين يبحث نادي الترجي التونسي عن اللقب الأول منذ عام 2011، والخامس في تاريخه.

تاريخ المواجهات بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم:

هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان المصري والتونسي في نهائي دوري أبطال القارة السمراء، وتوج الأهلي باللقب في عام 2012، بينما انتزعه الترجي في نسخة 2018.

التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي والترجي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024:

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر (63 عاما)، المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الترجي:

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حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو، سام أبو علي ورضا سليم.

بينما من المتوقع أن يختار البرتغالي ميجيل كاردوسو (51 عاما) المدير الفني للترجي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "المارد الأحمر":

حراسة المرمى: أمان الله مميش

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خط الدفاع: محمد أمين بن حميدة، محمد بن علي، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح

خط الوسط: غيلان الشعلالي، روجيه أهولو، حسام تقا.

خط الهجوم: حسام الدين غشة، رودريجو رودريجيز، يان ساس.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2024:

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق النقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في بث مباشر على قناة "Bein Sports HD 6".

المصدر: RT + وسائل إعلام 

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