بينهم مملوك وحسن.. محكمة فرنسية تصدر أحكاما بالمؤبد على مسؤولين سوريين

أصدرت محكمة في باريس أمس الجمعة حكما غيابيا بالسجن المؤبد على ثلاثة مسؤولين سوريين بارزين بتهمة "الضلوع في جرائم حرب".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحكم الغيابي جاء في قضية ضد "نظام الرئيس السوري بشار الأسد"، مشيرة إلى أنها القضية الأولى من نوعها في أوروبا.

وركزت المحاكمة على دور المسؤولين في "اعتقال وتعذيب وقتل المواطن الفرنسي من أصول سورية مازن الدباغ وابنه باتريك عام 2013 في دمشق".

وتضمنت المحاكمة التي استمرت 4 أيام "شهادات مروعة من الناجين وروايات مؤلمة من شقيق مازن".

ومنذ 2018، صدرت أوامر اعتقال دولية بحق المسؤولين الثلاثة الصادر الحكم بحقهم وهم علي مملوك مستشار الرئيس السوري لشؤون الأمن الوطني، وجميل حسن المدير الأسبق لإدارة المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود.

المصدر: أ ب