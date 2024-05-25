قال عضو الكونغرس توماس ماسي إن الاتصالات بين المشرعين الأمريكيين ونظرائهم الروس معقدة بسبب تسييس الكونغرس، وأن أي شخص يقدم على الاتصال مع الجانب الروسي يشيطنه الإعلام الأمريكي.

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وقال الجمهوري عن ولاية كنتاكي: "من الصعب للغاية إجراء هذا النوع من الاتصالات لأن الكونغرس مسيس للغاية، وأي شخص يفعل ذلك سيتم تصويره بشكل شيطاني من قبل وسائل الإعلام الأمريكية".

ويطالب العديد من أعضاء الكونغرس بوقف دعم وتمويل أوكرانيا، وترميم العلاقات مع روسيا.

المصدر: نوفوستي