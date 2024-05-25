فيديو.. أول ظهور لأسماء الأسد بعد إعلان مرضها بسرطان الدم.. ماذا قالت؟

نشرت الرئاسة السورية فيديو للسيدة الأولى أسماء الأسد في أول ظهور لها منذ إعلان إصابتها بمرض ابيضاض الدم المعروف بـ"لوكيميا".

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وقالت إنها تلقت العديد من الرسائل الداعمة من الناس مليئة بالمحبة والمساندة، مؤكدة على أنها "أعطت العائلة المزيد من القوة في هذا الظرف".

وأضافت: "أي شخص يخوض معركة مع المرض يجب أن يمتلك القوة والإرادة.. وأنا سأخوض هذه المعركة متسلحة بالإيمان والثقة برب العالمين".

يذكر أنه في أغسطس 2018، أعلنت أسماء الأسد البالغة من العمر 48 عاما إصابتها بورم خبيث في الثدي تم الكشف عنه في مراحله المبكرة، وخضعت للعلاج في أحد المشافي العسكرية في دمشق.

المصدر: RT