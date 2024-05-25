دبابات مدولبة فرنسية فاشلة تظهر مجددا على خط الجبهة

تجبر الأوضاع الصعبة في خط المواجهة القيادة العسكرية الأوكرانية على زج احتياطيات جديدة في المعركة.

من غير المستبعد أن تقع دبابات AMX-10RC المدولبة الفرنسية الصنع تحت مرمى نيران الجنود الروس مجددا.

وكانت تلك الدبابات تستخدم من قبل لواء مشاة البحرية الـ37 الذي تكبد خسائر فادحة في محور جنوب دونيتسك العملياتي. ويمكن رؤية بعض الدبابات من هذا النوع التي تم تفكيكها تقريبا، وتعرض إحداها في معرض غنائم الجيش الروسي في مرتفع "بوكلوني" في موسكو.

إلا أن الجانب الأوكراني لا يزال يستخدم دبابات 35 AMX-10RC الفرنسية المدولبة، حيث يجري تدعيم دروعها بشبكات واقية وصفائح معدنية أو حتى بجذوع من أشجار الغابات المحيطة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا