بنزيما: اليوم وليس غدا.. اقضوا على باريس! (فيديو)

وجه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم رسالة شحن ضد فريق باريس سان جيرمان، قبل مباراته أمام مضيفه نادي أولمبيك ليون اليوم السبت في نهائي كأس فرنسا.

وظهر بنزيما في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لنادي أولمبيك ليون على شبكة "إكس"، يشحن فيه لاعبي الفريق والجماهير قبل مواجهة باريس سان جيرمان، اليوم السبت.

وقال كريم: "تحياتي يا شباب، اليوم وليس غدا بكثير من القوة والطموح والشجاعة، من فضلكم اقضوا عليهم.. اقضوا عليهم.. الليلة سنكون أسرة واحدة، انطلقوا يا شباب".

On vous avait bien dit de rester connectés toute la journée 👀



Merci @Benzema 🙏🏼❤️💙#OLPSGpic.twitter.com/UAhwTHnl48 — Olympique Lyonnais (@OL) May 25, 2024

ولعب كريم بنزيما (36 عاما) في صفوف ليون قبل الرحيل إلى ريال مدريد في صيف 2009، ومنه إلى نادي اتحاد جدة في صيف العام الماضي.

ويسعى نادي ليون للفوز بلقب كأس فرنسا للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2012، بينما يتطلع فريق باريس سان جيرمان للفوز باللقب للمرة 15 في تاريخه.

المصدر: وكالات