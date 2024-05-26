عرض مبدئي بقيمة 30 مليون يورو.. فريق سعودي يسعى للتعاقد مع أفضل حارس مرمى في العالم

كشفت تقارير صحيفة، أن نادي اتحاد جدة السعودي يجهز عرضا ضخما يبلغ 25 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات أفضل حارس مرمى في العالم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد أن اتحاد جدة مهتم بالحصول بالتعاقد مع البرازيلي إيدرسون حارس مرمى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والفائز بجائزة "فيفا" لأفضل حارس مرمى في العالم.

ووفقا للصحيفة، فإن نادي اتحاد جدة يجهز 25 مليون جنيه إسترليني، كعرض مبدئي لضم إيدرسون، الذي يفكر بالفعل في الرحيل عن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

Al Ittihad target deal for Ederson as goalkeeper considers leaving Manchester City with Saudi Pro League prepared to make initial offer of £25m https://t.co/XGP2kftMsJ — Mail Sport (@MailSport) May 26, 2024

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الاهتمام السعودي بضم إيدرسون يعود إلى العام الماضي، لكن الأندية كانت مترددة في تقديم عرض مالي كبير لضم الحارس البرازيلي وقتها.

وأوضحت أن إيدرسون يحظى أيضا باهتمام من النصر السعودي، إذ يبحث عن بديل لحارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا، الذي ينتهي عقده هذا الصيف.

وأصيب إيدرسون (30 عاما) بكسر في العين أمام توتنهام، ما أدى إلى انتهاء موسمه مع مانشستر سيتي.

المصدر: وسائل إعلام