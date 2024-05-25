رياض محرز يشكل صدمة لجماهير الأهلي السعودي والمنتخب الجزائري

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، معاناة لاعبه الدولي الجزائري رياض محرز، الذي غاب عن منافسات الجولة الماضية من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، من كدمة على مستوى الركبة.

وقد شارك رياض محرز في جميع مباريات الدوري المحلي منذ بداية الموسم الحالي، باستثناء مباراة فريقه أمام نادي الرائد (0-0) يوم الخميس الماضي.

وكشف نادي الأهلي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، سبب غياب رياض محرز عن تشكيلة المدرب الألماني ماتياس يايسله، بقوله إنه "لم يشارك بسبب الإصابة، وليس بسبب خيارات فنية" مثلما كان يتصور البعض.

وأوضح أهلي جدة أن رياض محرز يعاني من كدمة على مستوى الركبة، أجبرته على ترك مكانه الأساسي في الفريق، مؤكدا أنه يشعر بآلام جعلته غير قادر على اللعب.

👨🏻‍⚕️📝 التقرير الطبي للاعبي الفريق الكروي الأول pic.twitter.com/4EBzMmOgBp — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 24, 2024

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وتزامنت الإصابة التي تعرض لها رياض محرز، مع رفضه العودة لصفوف منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولية لشهر يونيو المقبل.

وشكل ريال محرز مقاطعة مع منتخب "محاربي الصحراء"، من خلال عدم تواصله مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، رغم قيام الأخير بإرسال دعوة أولوية له مبديا رغبته في الانضمام إلى الفريق.

يذكر أن رياض محرز يحتل صدارة ترتيب أفضل اللاعبين من حيث صناعة الأهداف برصيد 13 تمريرة حاسمة، متفوقا بفارق تمريرتين على وصيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف نادي النصر الدوري برصيد 33 هدفا.

المصدر: وسائل إعلام