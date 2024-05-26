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باريس سان جيرمان يرفع كأس فرنسا.. ويودع نجمه مبابي برفعه على الاكتفاف (فيديو)

الرياضة

باريس سان جيرمان يرفع كأس فرنسا.. ويودع نجمه مبابي برفعه على الاكتفاف (فيديو)
AFP /Denis Charlet
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توج نادي باريس سان جيرمان بلقب بطل كأس فرنسا لكرة القدم 2024 بفوزه على فريق ليون (2-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس السبت.

ووقع على هدفي الفريق الباريسي كل من الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي ولاعب خط الوسط الإسباني فابيان رويز في الدقيقتين (22، 42) على الترتيب.

بينما سجل المدافع الإيرلندي جاك أوبراين هدف ليون الوحيد عند الدقيقة 55 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "بيار موروا" بمدينة فيلنوف داسك.

ورفع فريق باريس سان جيرمان كأس فرنسا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، مبتعدا بفارق 5 ألقاب عن أقرب ملاحقيه مارسيليا، ويليهما فريقا ليل وسانت إيتيان في المركزين الثالث، ومن ثم نادي ليون برصيد 5 ألقاب.

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وخاض كيليان مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، أخر مباراة له بقميص الفريق الباريسي يوم أمس السبت، متوجا بكأس فرنسا، وقبل ذلك بالدوري أيضا هذا الموسم.

المصدر: RT 

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