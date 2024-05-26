مبابي يكشف سر تأخر إعلان فريقه الجديد

كشف الفرنسي كيليان مبابي، الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان، عن سر تأخر الإعلان عن فريقه الجديد، بعد التتويج بلقب كأس فرنسا مساء السبت الماضي، على حساب أولمبيك ليون (2-1).

وكان كيليان مبابي قد أعلن رحيله رسميا عن صفوف باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري (2023-2024) متوجا بثلاثية محلية.

ورد مبابي على سؤال مباشر، لماذا لا ترغب بأن تقول إنك ستوقع لريال مدريد؟ قائلا، "لأنني أعتقد بالأساس أن أفضل شيء هو إنهاء عملية الوداع، كل ما كنت أرغب به هو أن أنهي كل شيء بشكل جيد، يوجد وقت خاص لكل شيء، سوف أعلن عن فريقي الجديد في الوقت المناسب".

وعن سؤال هل سيكون الإعلان قبل الانضمام للمنتخب الفرنسي؟، أجاب مبابي، "لا أعلم بعد، ما زالت هناك بعض التفاصيل، الأمر الأكثر أهمية كان هو الفوز، وعيش هذه اللحظات والمشاعر الأخيرة بشكل جيد، أغادر ورأسي مرفوعة ولا نتذكر إلا الإيجابيات".

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وأعلن كيليان مبابي رحيله رسمياً عن بطل باريس سان جيرمان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند الألماني.

وشارك مبابي في 47 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم (2023-2024) في جميع المسابقات، وسجل خلالها 44 هدفا، وصنع 10 أهداف، منها 27 هدفا في الدوري الفرنسي تصدر بها قائمة الهدافين وصنع 7 أخرى.

وإجمالا شارك كليان مبابي (25 عاما) خلال مشواره مع باريس منذ قدومه في أغسطس عام 2017 من نادي موناكو، مقابل 108 ملايين يورو، شارك في 307 مباريات، سجل خلالها 256 هدفا وصنع 108 أخرى، وتوج بلقب الدوري الفرنسي 6 مرات، و4 ألقاب لكأس فرنسا، و3 ألقاب لكأس السوبر الفرنسي، ولقبين لكأس الرابطة كأس الدوري الفرنسي.

المصدر: وكالات