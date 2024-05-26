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حارس روسي على رادار باريس سان جيرمان الفرنسي

الرياضة

حارس روسي على رادار باريس سان جيرمان الفرنسي
AFP
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أفادت شبكة "فوت ميركاتو"، اليوم الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وضع اللمسات الأخيرة، على صفقته الأولى، في موسم الانتقالات الصيفية.

وأوضحت "فوت ميركاتو"، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان توصلت لاتفاق شفهي، مع حارس مرمى فريق كراسنودار الروسي، ماتفي سافونوف، وتتبقى تفاصيل صغيرة قبل حسم الصفقة.

ومن جانبه، قال الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الصفقة ستكلف خزينة النادي الفرنسي 20 مليون يورو.

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ويضم فريق باريس سان جيرمان بين صفوفه 5 حراس مرمى، وهم جيانلويجي دوناروما، وأرناو تيناس، وألكسندر لوتيلييه، وسيرجيو ريكو، وكيلور نافاس، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

كما تبقى فرص لوتيلييه وريكو ضعيفة للغاية، في الاستمرار بصفوف الفريق الباريسي، الذي توج بالثلاثية المحلية هذا الموسم.

المصدر: تقارير صحفية 

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