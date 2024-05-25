زينيت بطرسبورغ بطلا للدوري الروسي الممتاز للمرة العاشرة

توج فريق زينيت بطرسبورغ بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه روستوف (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثلاثين الأخيرة للدوري.

تقدم الضيوف بهدف سجله لاعب خط الوسط البرازيلي رونالدو في الدقيقة 54.

ولكن فريق العاصمة الشمالية رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين، الأول جاء بـ"نيران صديقه" سجله لاعب خط الوسط البرازيلي الآخر غوستافو مانتوان خطأ في مرماه، عند الدقيقة 65، والثاني عبر المهاجم البرازيلي آرتور، في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

ورفع زينيت بطرسبورغ رصيده، بعد هذا الفوز إلى 57 نقطة، واعتلى صدراة الدوري، مستفيدا من فوز وصيفه فريق كراسنودار (56 نقطة)، على ضيفه فريق دينامو موسكو (1-0)، الذي اكتفى بالمركز الثالث برصيد 56 نقطة أيضا، وفرط باللقب في الرمق الأخير.

وأحرز فريق زينيت بطرسبورغ بذلك لقب بطل الدوري الروسي الممتاز للمرة الخامسة على التوالي، والعاشرة في تاريخه معادلا بذلك الرقم القياسي لفريق سبارتاك موسكو.

وفيما يلي نتائج مباريات الجولة الأخيرة للدوري الروسي الممتاز 2024:

أورينبورغ – سبارتاك موسكو (0-0)

فاكيل – أحمد (2-0)

بالتيكا - لوكوموتيف موسكو (1-3)

روبين قازان - سوتشي (1-1)

تسيسكا موسكو - أورال يكاترينبورغ (2-0)

كريليا سوفيتوف – باري (1-1)

كراسنودار - دينامو موسكو (1-0)

زينيت بطرسبورغ - روستوف (2-1).

ترتيب أندية الدوري الروسي الممتاز 2024:

1- زينيت بطرسبورغ – 57 نقطة

2- كراسنودار – 56 نقطة

3- دينامو موسكو – 56 نقطة

4- لوكوموتيف موسكو – 53 نقطة

5- سبارتاك موسكو – 50 نقطة

6- تسيسكا موسكو – 48 نقطة

7- روستوف – 43 نقطة

8- روبين قازان – 42 نقطة

9- كريليا سوفيتوف – 41 نقطة

10- أحمد – 35 نقطة

11- فاكيل – 32 نقطة

12- أورينبورغ – 31 نقطة

13- باري – 30 نقطة

14- أورال يكاترينبورغ – 30 نقطة

15- بالتيكا – 26 نقطة

16- سوتشي – 24 نقطة.

المصدر: RT