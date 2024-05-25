البنتاغون يعثر لدى الحوثيين على أسلحة بعيدة المدى. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

أعلن البنتاغون أن حركة أنصار الله اليمنية تمتلك الآن أسلحة قادرة على الوصول إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. وتظهر هذه التقويمات أن الجماعة، التي تستهدف السفن التجارية قبال سواحل اليمن منذ بداية حرب غزة، تمتلك أسلحة متقدمة. وقد أوضحت قيادة أنصار الله بالفعل أنها لا تريد تقديم تنازلات لواشنطن. ومما يزيد الوضع الأمني ​​تعقيدًا، بالنسبة للولايات المتحدة، حقيقة أن مزيدًا من الدول المجاورة لليمن ترفض توفير أراضيها لتوجيه ضربات ضد الحوثيين.

تعليقًا على الوضع، أوضح كبير الباحثين في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، يوري ليامين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا" أن أنصار الله يمكنهم على الأقل استخدام طائرات مسيرة انتحارية لتحقيق أهدافهم في شرق البحر الأبيض المتوسط، تسمح مواصفاتها بالوصول إلى هناك.

وأشار ليامين إلى أن "من المحتمل أن يكون لدى الحوثيين أيضًا نسخ مضادة للسفن من صواريخ كروز قدس-4 الأبعد مدى، والتي يصل مداها إلى ألفي كيلومتر". وذكر ليامين بأن هذه نسخة من صواريخ كروز الإيرانية من عائلة Paveh. ولا يمكن استبعاد أن تكون إيران قد زودتهم ببعض الأسلحة الأخرى بعيدة المدى. المشكلة الرئيسية في حالة الهجمات على السفن من هذه المسافات هي التحديد الدقيق للهدف. ولكن هناك بالفعل مثال ناجح لضربة بعيدة المدى، وإن يكن في منطقة مختلفة: في نهاية أبريل، ضربت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين سفينة MSC Orion في المحيط الهندي على مسافة كبيرة جدًا من المنطقة التي يسيطرون عليها".

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