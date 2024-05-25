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إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة

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إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة
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أعلنت لجنة الانتخابات في إيران بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية اعتبارا من الـ30 من مايو الجاري، على خلفية مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي وشغور منصبه.

وجاء في بيان لجنة الانتخابات: "في مساء 30 من مايو يبدأ تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية وتستمر هذه العملية حتى 3 من يونيو بعد ذلك يبدأ مجلس صيانة الدستور عملية مراجعة تأهل المرشحين خلال 7 أيام وفي 11 يونيو سيتم إعلان أسماء المرشحين ونشرها من قبل وزارة الداخلية".

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و"في الفترة من 12 يونيو وحتى 26 يونيو تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين، وقبل يوم واحد من الانتخابات في 27 يونيو يبدأ الصمت الانتخابي لتجرى الانتخابات في 28 يونيو".

وإذا تم تمديد الانتخابات إلى الجولة الثانية، فإن الجمعة التالية أي 5 يوليو، ستشهد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

المصدر: RT

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