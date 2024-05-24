مجهول يلقي قنبلة يدوية على السفارة الإسرائيلية في بروكسل

أفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن شخصا مجهولا ألقى قنبلة يدوية على السفارة الإسرائيلية في العاصمة بروكسل صباح يوم الجمعة، والنيابة البلجيكية تفتح تحقيقا في الحادث.

وقالت صحيفة "ليبر" البلجيكية، إن مكتب المدعي العام في بروكسل أعلن إلقاء شخص مجهول الهوية قنبلة يدوية على السفارة الإسرائيلية صباح يوم الجمعة، دون تفاصيل إضافية.

وعلق على الحادثة وزير الخارجية البلجيكي آجا ليابيب، وكتب في حسابه على منصة "إكس": "أحث الجميع على التحلي بالمسؤولية وعدم استيراد الصراعات الدولية وعدم المساهمة في الفرقة. دعونا نعزز السلام وليس الحرب".

وفي وقت سابق من شهر مايو، جرت عدة احتجاجات ضد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة البلجيكية.

ومن جهتها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أن "مجهولين ألقوا قنبلتين يدويتين على مقر السفارة الإسرائيلية في بلجيكا" بدون أن تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة الحدث.

المصدر: RT