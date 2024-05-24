"حزب الله" ينشر مقطعا من كلمة للرئيس الراحل رئيسي خلال زيارته لأحد المواقع العسكرية في لبنان (فيديو)

نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق مقطعا من كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته لأحد المواقع العسكرية التابعة للحزب في جنوب لبنان.

وقال رئيسي في كلمته التي وجهها على ما يبدو لقادة وعناصر في "حزب الله": "كان اليوم يوما مهما لي في حياتي كطالب علم، بأن أقف اليوم بين المجاهدين والمقاومين الذين لبسوا لباس القتال في سبيل الله ووقفوا أمام أعداء الله.. أنتم جاهدتم 33 يوما (حرب الـ33 يوما في لبنان عام 2006 بين إسرائيل و"حزب الله")، ولم يكن في حوزتكم الإمكانات العسكرية لست دول عربية، لكن كان يوجد لديكم ما يكفي للتفوق على جيوش العالم، وهو الإيمان بالله والاتكال على الله".

وأضاف رئيسي: "وهذا الرعب الذي أدخلتموه في قلوب الجنود الإسرائيليين سيبقى دائما، وبعد هذه التجربة إسرائيل منحدرة ومهزومة، ونحن اليوم نشاهد تشكيل نواة المقاومة في البلدان الإسلامية ونشاهد اليوم جبهة دولية للمقاومة، وهم في الحقيقة أدخلوا الرعب في قلوب العدو الأمريكي والبريطاني والصهيوني، حتى صاروا هم أنفسهم يرون الانتصار بين أياديكم المقتدرة".

وتابع: "أقول لكم ولقيادتكم المحترمة كخادم للحرم والعتبة الرضوية إن شاء الله سأدعو لكم جميعا في حضور الإمام الرضا".

هذا ونشرت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني مشاهد خاصة من زيارة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي لأحد مواقع الحزب العسكرية.

ويظهر رئيسي في الفيديو مع مرافقيه وهم يجولون في أحد المواقع العسكرية، بينما يقوم أحد عناصر الحزب بتقديم الشرح له على الأسلحة الموجودة، فيما يحيط به عناصر آخرون من الحزب.

وحسب القناة فإن هذه المشاهد تم التقاطها أثناء زيارة قام بها الرئيس الراحل إلى جنوب لبنان في العام 2018.

حزب‌الله لبنان ویدیویی از دیدار شهید رئیسی با رزمندگان حزب‌الله در جنوب لبنان در سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد. pic.twitter.com/oTCnR1344s — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 24, 2024

وشهدت إيران يوم أمس الخميس مراسم دفن رئيسي في مسقط رأسه بمشهد في ضريح الإمام الرضا، بعد أيام من حادث تحطم مروحية أدى إلى مقتله ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.

وصباح الاثنين أعلنت الرئاسة الإيرانية مقتل رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين في محافظة أذربيجان الشرقية.

المصدر: RT