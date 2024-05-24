 
مباشر
اسأل أكثر

لماذا تخشى إسرائيل قرارات محكمتي العدل والجنائية الدوليتين؟

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xlvs

تتوالى الضربات والهزائم الدبلوماسية واحدة تلو الأخرى على إسرائيل من اعترافات أوروبية بدولة فلسطين إلى أوامرِ اعتقال بحق قادتها بتهم جرائمِ الحرب

إلى ما تمخض عن محكمة العدل الدولية مؤخرا بقرار يلزم إسرائيلَ بوقف العملية العسكرية في رفح وضمان وصول أي لجنة تحقيق أممية للتحقيق في الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل وغيرِها من الإجراءات التي استبقتها تل أبيب بتصريحات أنه لا قيمة لكل ما صدر وهي ستواصل حربها حتى القضاء على آخر عنصر من حماس وهي التي ما فتئت تذكر العالم بما حدث في السابع من أكتوبر وما تصفه بالجرائم ضد المدنيين العزل..
- فما قيمة هذه التحركات في ظل موقف واشنطن الصلب والفيتو الجاهز دائما طوقَ نجاة لإسرائيل؟
- وكيف ستتجاوب حكومة الحرب مع هذه الضغوط وهل يدفعها ذلك لخنق فلسطينيي الضفة أكثر وتسعير نار القطاع؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز