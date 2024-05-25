48 وفاة إثر موجة حر غير مسبوقة في المكسيك.. وعاصفة مصحوبة بالبرد تجتاح المدن (فيديو)

سجلت المكسيك 48 وفاة إثر موجة حر شديدة وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية خلال الأيام القادمة، تزامنا مع عاصفة قوية من البرد اجتاحت أكبر مدن البلاد.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان أمس الجمعة، إنه تم تسجيل 48 حالة وفاة على المستوى الوطني مرتبطة بموجة الحر التي بدأت منتصف مارس الماضي، و956 شخصا عانوا من مشاكل صحية مختلفة، بحسب المعطيات المحدثة حتى 21 مايو الجاري.

وفي عام 2023، تم تسجيل رقم قياسي بلغ 419 حالة وفاة بسبب موجة حر استمرت 8 أشهر في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 129 مليون نسمة. وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مؤخرا إن الحرارة الحالية "استثنائية".

As temperatures soared over 100 degrees Fahrenheit in Mexico, residents were finding groups of 10 or more dead monkeys at a time, many showing signs of dehydration. 147 monkeys have died so far in the states of Tabasco and Chiapaspic.twitter.com/BhR7gFfAUa — Alfons López Tena 🦇 (@alfonslopeztena) May 24, 2024

وأضاف: "إنها ظاهرة طبيعية مؤسفة للغاية، ولها بالطبع صلة بتغير المناخ"، مشددا على أن درجات الحرارة المرتفعة وقلة الرياح تزيد من مشكلة التلوث في العاصمة مكسيكو سيتي (9 ملايين نسمة داخل أسوارها، وهو عدد كبير جدا)".

🇪🇸 At least a hundred howler monkeys die inexplicably in Chiapas and Tabasco #mostshared#spainhttps://t.co/RxiNwCsgNq — Imminent Global News (@imminent_news) May 24, 2024

كذلك، أودت موجة الحر بحياة عشرات القردة في المكسيك، حيث عُثر على ما لا يقل عن 83 قردا من نوع "العنكبوتي"، المعروفة بأصواتها الصاخبة، ميتة في ولاية تاباسكو على ساحل الخليج.

ويعمل الأطباء البيطريون وعمال الإنقاذ على إنقاذ القرود المتبقية، وتقديم الماء والرعاية الطبية لهم.

وتعد موجة الحر الحالية في المكسيك تذكيرا خطيرا بمخاطر تغير المناخ على الحيوانات والنباتات، وعليها يُطالب الخبراء باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومنع المزيد من موجات الحر القاتلة في المستقبل.

وفي خضم موجة الحر، تسببت الأمطار الغزيرة وعاصفة البرد القوية في مدينة بويبلا، أكبر مدن المكسيك، بحدوث فيضانات وتساقط الأشجار وإلحاق أضرار بالطرقات في نقاط مثل حي سانتياغو وشارع سيردان، وفي المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المدينة.

⛈️Se cayeron pinos tras la fuerte lluvia y granizada en #Puebla, así la Avenida 15 de mayo casi con bulevar San Felipe



No hay paso @PCPueblaCapitalpic.twitter.com/6lcTJR8LfT — Gustavo Yepez (@gutiyepez) May 24, 2024

وخلال فترة ما بعد ظهر أمس الجمعة، فوجئ سكان بويبلا بتساقط حبات البرد التي انتهت بدفن عدة مركبات في شارع بينيتو خواريز، بجوار جاليريا سيردان، بحسب الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

Granizo e inundación en Av. Serdán en #PUEBLApic.twitter.com/go4VYW4x3s — Iri De la Rosa (@IriDeLaRosa) May 24, 2024

وحذرت الحماية المدنية السكان من استمرار هطول الأمطار في أجزاء مختلفة من المدينة، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 15 كيلومترا في الساعة، ومعدل هطول الأمطار 7.11 ملم.

وقال رئيس بلدية بويبلا، أدان دومينغيز سانشيز، إنه تم تفعيل بروتوكولات الرعاية بسبب ظروف العاصفة، مشيرا عبر حسابه على منصة "X" إلى أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وتم إخطار CFE بانقطاع التيار الكهربائي.

¡Tómelo en cuenta!⚠️

🚨Así la calle Benito Juárez, por Galerías Serdán

¡Maneje con precaución!@PCPueblaCapitalpic.twitter.com/xScBlw5Jre — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) May 24, 2024

المصدر: El Financiero