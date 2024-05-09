 
مباشر

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالمكسيك

أخبار العالم

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالمكسيك
Globallookpress
ارتفاع درجات الحرارة في المكسيك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xia4

أطلق المركز الوطني للطاقة في المكسيك إنذاره لليوم الثاني تزامنا مع ارتفاع الطلب على الكهرباء، وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة وأعطال في استطاعات التوليد بولايات مختلفة.

وجاء في بيان المركز الوطني على موقعه الإلكتروني: "اعتبارا من الساعة 14:46 يوم 8 مايو 2024، أعلن النظام الوطني حالة الإنذار التشغيلي وسيتخذ مركز CENACE الإجراءات التشغيلية اللازمة".

إقرأ المزيد
المكسيك.. 1.6 مليون شخص بدون كهرباء بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد
المكسيك.. 1.6 مليون شخص بدون كهرباء بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد

وأعلنت المكسيك خروج 6 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل وخفض إنتاجها.

وأشارت إلى أن عجز التوليد بلغ حوالي 1.7 غيغاواط، كما انخفض هامش احتياطي التشغيل إلى 3%، مع حد أدنى قدره 6%.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى تسجيل انقطاعات للتيار في 13 ولاية بما فيها العاصمة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبلغت الحرارة القصوى المسجلة يوم 7 مايو 33.4 درجة مئوية في العاصمة، و43 درجة في تشياباس. وتسبب ذلك بزيادة الطلب على الكهرباء عبر الاستخدام النشط لأجهزة التكييف.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)