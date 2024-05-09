ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالمكسيك

أطلق المركز الوطني للطاقة في المكسيك إنذاره لليوم الثاني تزامنا مع ارتفاع الطلب على الكهرباء، وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة وأعطال في استطاعات التوليد بولايات مختلفة.

وجاء في بيان المركز الوطني على موقعه الإلكتروني: "اعتبارا من الساعة 14:46 يوم 8 مايو 2024، أعلن النظام الوطني حالة الإنذار التشغيلي وسيتخذ مركز CENACE الإجراءات التشغيلية اللازمة".

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وأعلنت المكسيك خروج 6 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل وخفض إنتاجها.

وأشارت إلى أن عجز التوليد بلغ حوالي 1.7 غيغاواط، كما انخفض هامش احتياطي التشغيل إلى 3%، مع حد أدنى قدره 6%.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى تسجيل انقطاعات للتيار في 13 ولاية بما فيها العاصمة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبلغت الحرارة القصوى المسجلة يوم 7 مايو 33.4 درجة مئوية في العاصمة، و43 درجة في تشياباس. وتسبب ذلك بزيادة الطلب على الكهرباء عبر الاستخدام النشط لأجهزة التكييف.

#CentralMX#ApagonesDelBienestar



🚨🚨 ¡Otra vez!



El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) declaró nuevamente “estado de alerta en el sistema eléctrico del país”.



Se espera que se presenten más apagones. pic.twitter.com/DYrdL8nAiQ — Central MX (@Central_MXH) May 8, 2024

المصدر: نوفوستي