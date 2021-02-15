المكسيك.. انقطاع الكهرباء عن 400 ألف شخص

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن انقطاع الكهرباء عن حوالي 400 ألف شخص في 4 ولايات بشمال البلاد بسبب أحوال الطقس السيئة.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء طال ولايات نويفو ليون وكواويلا وتاماوليباس وشيواوا بسبب عاصفة شديدة، مضيفا أن الخبراء من اللجنة الفدرالية لشؤون الطاقة الكهربائية قد بدأوا بالعمل على إعادة الكهرباء.

ويشار إلى أن الشبكات تعطلت صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي على إثر تساقط الأمطار والثلوج ورياح قوية ودرجات حرارة منخفضة قياسية في المنطقة.

المصدر: نوفوستي+RT