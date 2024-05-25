مفتي مصر يعلق على تصريحات عالم آثار شهير حول الأنبياء

أكد مفتي مصر شوقي علام أن المؤمنين بالقرآن وصحيح السّنة يؤمنون ويصدقون كل ما جاء بهما من قصص وأحداث حدثت مع الأنبياء، فضلا عن الإيمان بالغيب.

وأكد مفتي مصر خلال حواره في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد"، أن عدم العلم أو الوقوف على آثار توضح حياة بعض الأنبياء لا يدل ولا يعنى عدم وجودهم أو عدم حدوثها.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من تصريحات لزاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق عبر برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أكد فيها عدم وجود أدلة أثرية في الحضارة المصرية القديمة تشير إلى قصص الأنبياء مثل إبراهيم وموسى ويوسف.

وقال حواس: "أنا مسلم وأؤمن بما جاء في القراَن الكريم والكتب السماوية بشأن دخول سيدنا موسى وإبراهيم ويوسف لمصر والخروج تم في مصر، ولكن أنا بقول إن في الاَثار المصرية لا يوجد ذكر لأنبياء الله".

من جهته، أيد عالم المصريات وسيم السيسي تصريحات حواس، مضيفا أن "التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء".

المصدر: وسائل إعلام مصرية