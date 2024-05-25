زاخاروفا: دعوة ستولتنبرغ لاستهداف كييف الأراضي الروسية بأسلحة غربية إشارة لمن سيجتمعون في سويسرا

قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن دعوة أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ حلفاءه للسماح لكييف باستهداف أراضي روسيا بأسلحة غربية، إشارة لمن يخططون لحضور مؤتمر سويسرا.

وكتبت زاخاروفا على "تلغرام" اليوم السبت: "دعا ستولتنبرغ دول "الناتو" للسماح لنظام كييف بضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية، وهذه إشارة واضحة لمن يريدون حضور "مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا".

وستعقد بلدان "الناتو" في مدينة لوسيرن السويسرية يومي 15 و16 يونيو القادم "مؤتمرا للسلام في أوكرانيا" تمت دعوة نحو 160 دولة إليه باستثناء روسيا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بعض الدول التي تخطط للمشاركة في المؤتمر تنوي ذلك فقط لتوضيح عدم جدوى مثل هذه الاجتماعات دون مشاركة روسيا، المستمرة بعمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها.

المصدر: نوفوستي