بوتين يكلف القائد السابق في مجموعة فاغنر تروشيف بالإشراف على تشكيل وحدات المتطوعين

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الأركان السابق في مجموعة "فاغنر"، أندريه تروشيف، بالإشراف على تشكيل وحدات المتطوعين لتنفيذ مهام في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وقال بوتين في اجتماع مع في اجتماع تروشيف ونائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك إيفكوروف، يوم الخميس: "تحدثنا في الاجتماع الأخير عن حقيقة أنكم ستشاركون في تشكيل وحدات تطوعية يمكنها القيام بمهام قتالية مختلفة، وبالدرجة الأولى في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن تروشيف شارك بنفسه في الأعمال القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة، ضمن وحدة المتطوعين، مضيفا أن الأخير يدرك جيدا ما هو المطلوب والمسائل الضرورية لتشكيل وحدات المتطوعين لتسير الأعمال القتالية بأفضل الطرق وأكثرها نجاحا.

كما أكد على ضرورة أن يتمتع جميع المشاركين في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بنفس الضمانات والحقوق الاجتماعية بغض النظر عن طبيعة مهامهم.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن أن العقيد المتقاعد أندريه تروشيف قد يخلف مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، الذي لقي مصرعه في أغسطس الماضي بحادث تحطم طائرة.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ذلك، وقال إنه لا يمتلك أي معلومات حول هذه المسألة.

المصدر: RT