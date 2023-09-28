بوتين يلتقي قديروف في الكرملين ويشيد بقتال الوحدات الشيشانية في العملية العسكرية

أشاد الرئيس بوتين، خلال لقائه حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف بمساهمته وفريقه في التنمية الديناميكية لجمهورية الشيشان وبأداء الوحدات الشيشيانية في العملية العسكرية.

وقال بوتين خلال اللقاء: "رمضان أحمدوفيتش، اتفقنا على الحديث عن الوضع في الجمهورية: في الاقتصاد والمجال الاجتماعي. وبشكل عام توجد هناك ديناميكيات إيجابية، ويحدث هذا إلى حد كبير بفضلك، وفريقك، ويعمل الناس بثقة، (وكذلك بفضل) التفاعل الجيد مع الحكومة الروسية".

ونقل بوتين أطيب تمنياته لجنود الجمهورية المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف: "أعرف أنك تتعامل شخصيا مع هذه القضايا طوال الوقت، بما في ذلك دعم عائلات جنودنا الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية، ويقاتلون جيدا وبثقة وشجاعة وبطولة".

كما عبر الرئيس عن ارتياحه من "الاتصالات الجيدة للغاية" التي تشكلت بين العسكريين الشيشان والوحدات العسكرية الروسية الأخرى.

المصدر: تاس