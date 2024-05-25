الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة في دونيتسك والقضاء على 1485 عسكريا أوكرانيّا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة أرخانغيلسكويه بجمهورية دونيتسك والقضاء على 1485 عسكريا وإسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات الأوكرانية في 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

واصلت قوات "الشمال" الروسية تقدمها في عمق دفاعات العدو وتم صد هجومين في مقاطعة خاركوف وبلغت خسائر العدو 220 عسكريا وعربات وآليات قتالية ومدافع غربية.

عززت قوات "الغرب" مواقعها وألحقت أضرارا بالعدو في مقاطعة خاركوف وكبدته 210 قتلى ودمرت مركبات ومدافع وأسلحة غربية له.

عززت قوات "الجنوب" مواقعها في دونيتسك وبلغت خسائر العدو 475 عسكريا وأسلحة ومدافع وعربات قتالية ومستودعي ذخيرة.

حررت قوات "المركز" بلدة أرخانغيلسكويه بجمهورية دونيتسك وتم صد 3 هجمات وتكبيد العدو 410 عسكريين ومدافع غربية وآليات.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وتم صد هجوم في محيط مدينة فلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك وبلغت خسائر العدو 120 عسكريا ومدافع غربية وآليات ومحطة حرب إلكترونية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون وجزيرة بورشيفوي في نهر دنيبر وكبدت العدو 50 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية.

إسقاط 3 صواريخ "هارم" أمريكية وقنبلة جوية موجهة "هامير" فرنسية.

إسقاط 25 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية