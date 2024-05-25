وسائل إعلام إسرائيلية: استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل الأسبوع المقبل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مفاوضات وقف النار في قطاع غزة وانجاز اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس سيجري استئنافها الأسبوع المقبل عبر الوسطاء.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم السبت، أن رئيس الموساد دافيد برنياع، عقد اجتماعا مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في باريس، تم الاتفاق خلاله على استئناف المفاوضات على أساس مقترحات جديدة بقيادة الوسطاء مصر وقطر وبمشاركة نشطة من الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الصحيفة أن رئيس الموساد دافيد برنياع عاد إلى إسرائيل صباح اليوم السبت بعد اجتماع عقده مع رئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر في باريس، حيث ناقش الثلاثة خلال الاجتماع تهيئة الظروف للتقدم في استئناف مفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى.

ويوم الخميس الماضي، قرر مجلس الحرب الإسرائيلي تمديد تفويض فريق التفاوض لصفقة الأسرى. كان هناك إجماع تقريبا في المجلس بين المستويين العسكري والسياسي.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حضر إلى الاجتماع بموقف حازم بأنه لا ينبغي توسيع التفويض، ولكن عندما رأى شبه إجماع في المجلس على تفويض فريق التفاوض وافق على المقترحات .

وقالت المصادر أن بث فيديو للحظة أسر إسرائيليين خفف من معارضة نتنياهو لاستئناف المحادثات حول الصفقة.

ورغم عدم مشاركة أي مسؤول مصري في اجتماع باريس ألا أن القاهرة مستمرة في المشاركة بالمفاوضات.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي إلى أنه "ليس من المؤكد أنه سيكون من الممكن تحقيق اختراق في المحادثات حول صفقة الرهائن".

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "مجلس الحرب كلف الفريق المفاوض بصياغة مقترح لتقديمه إلى الوسطاء من أجل استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس، موضحة أن "المقترح الذي أعده المسؤول عن ملف الأسرى والرهائن في الجيش الإسرائيلي، نيتسان ألون، سيكون أساسا للمقترح الجديد.

ويتضمن مقترح ألون "إبداء إسرائيل الاستعداد للتنازل في ملفات الخلاف مع حركة حماس، مقابل تشديد الموقف الإسرائيلي في ملفات أخرى.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن جميع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالإضافة إلى الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، أبدوا موقفا موحدا فيما يتعلق بضرورة الدفع نحو استئناف المفاوضات.

وفي هذا الصدد نقل موقع "واللا"، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قال خلال مشاركته في جلسة مجلس الحرب إن الحاجة باتت ملحة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة"، حسبما نقل "واللا".

كما ذكرت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة قولها إن القرارات التي اتخذها مجلس الحرب لا تكفي لجسر الهوة مع حركة حماس والتوصل إلى اتفاق، مبينة أن "الوفد المفاوض حصل على موافقة لإبداء مرونة معينة".

وأفادت وسائل إعلام أميركية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن إسرائيل أبدت استعدادها لمناقشة مطلب حركة حماس، الوصول إلى"الهدوء التام" في قطاع غزة، ضمن مراحل اتفاق تهدئة محتمل بين الطرفين.

المصدر: سبوتنيك + يديعوت أحرنوت