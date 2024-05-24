"هجومات بمسّيرات وصواريخ ثقيلة وغيرها".. "حزب الله ينفذ 11 عملية ضد إسرائيل بأقل من 24 ساعة

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

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وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 24 مايو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 15:35: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة ‏مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

2- الساعة 17:40: استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت ‏بالأسلحة الصاروخية، كرد على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنيّة الآمنة.

3- الساعة 18:35: استهداف مبنى تتموضع فيه قوة من الاستخبارات العسكرية ‏في مستعمرة المنارة ويحتوي على تجهيزات تجسسية فنية بالأسلحة المناسبة، وإصابته إصابة ‏مباشرة ما أدى إلى تدمير التجهيزات التجسسية.‏

4- الساعة 18:35: شن هجوم جوي بمسيّرة انقضاضية على مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف مستهدفة مكان ‏تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابت هدفها بدقة، كرد على ‏الاعتداء الإسرائيلي على بلدة حناويه.

5- الساعة 19:05: شن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في إييليت استهدفت ‌‌‏أماكن استقرار ضباط وجنود العدو وأصابت أهدافها بدقة، كردٍ على ‌‏الاعتداء الإسرائيلي على بلدة حناويه.

6- الساعة 19:30: استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

7- الساعة 21:30 استهداف مقر قيادة ‏كتيبة السهل التابعة للواء 769 في قاعدة بيت هلل بصواريخ فلق وإصابته إصابة مباشرة.

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- القطاع الغربي(جنوبي لبنان):

1- الساعة 23:35: من ليل الخميس 23 مايو 2024 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية.

2- الساعة ‌‏17:20: استهداف موقع ‏المالكية بصاروخي بركان وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 17:35: استهداف دبابة ميركافا في حرش شتولا بديلة عن الدبابة التي ‏تم تدميرها أمس (الخميس)، بالصواريخ الموجهة أثناء تحركها ما أدى إلى إصابتها وتدميرها ‏ووقوع أفراد طاقمها بين قتيل وجريح، وعند رصد تحرّك جنود العدو الإسرائيلي حول الدبابة المدمّرة تم استهدافهم بقذائف المدفعيّة وإصابتهم إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 18:30: استهداف مقر ‏السرية الحدودية في ثكنة دوفيف بصواريخ "الفلق" وإصابته إصابة مباشرة».‏

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT