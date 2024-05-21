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حزب الله يستهدف نقطة استقرار وتموضعا للجيش الإسرائيلي داخل موقع رويسة القرن بمزارع شبعا (فيديو)

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حزب الله يستهدف نقطة استقرار وتموضعا للجيش الإسرائيلي داخل موقع رويسة القرن بمزارع شبعا (فيديو)
RT
حزب الله يستهدف نقطة استقرار وتموضعا للجيش الإسرائيلي داخل موقع رويسة القرن بمزارع شبعا
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نشر "حزب الله" اللبناني مساء الثلاثاء مشاهد من استهداف نقطة استقرار وتموضع لجنود الجيش الإسرائيلي داخل موقع رويسة القرن في مزارع شبعا عند الحدود الجنوبية للبنان.

وفي وقت سابق أصدر حزب الله بيانا قال فيه إن "المقاومة الإسلامية" استهدفت نقطة ‏تموضع واستقرار لجنود إسرائيليين في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‏موجه.

وأكد في البيان أن الإصابة كانت مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة المستهدفة.

حزب الله يستهدف نقطة استقرار وتموضعا للجيش الإسرائيلي داخل موقع رويسة القرن بمزارع شبعا (فيديو)

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات.

المصدر: RT

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