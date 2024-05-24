بوتين تعليقا على وفاة رئيسي: أسس الدولة الإيرانية قوية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن طهران ستواصل مسارها الحالي في السياسة الخارجية بعد رحيل رئيس البلاد إبراهيم رئيسي مشيرا إلى أن أسس الدولة الإيرانية مستقرة وقوية.

وقال بوتين مجيبا على سؤال مراسل " RT" العربية سرجون هدايه عقب انتهاء المباحثات الروسية البيلاروسية: "في رأيي، بعد هذه المأساة، من غير المرجح أن نواجه أي تغييرات في السياسة الخارجية للقيادة الإيرانية، مع أن نأخذ في الاعتبار أن الركائز الأساسية للدولة الإيرانية مستقرة وقوية ومدعاة للثقة تماما".

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وأكد بوتين أن "السياسة الخارجية الإيرانية هي شأن سيادي لهذا البلد"، مضيفا أن "إيران قوة إقليمية كبرى وتلعب دورا بارزا في الشؤون العالمية".

وكان الرئيس الروسي قد تقدم في وقت سابق إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي و إلى القائم بأعمال رئيس إيران محمد مخبر، بالتعازي في الوفاة المأساوية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم مروحيته.

وصباح الاثنين الماضي، أعلنت الرئاسة الإيرانية مقتل رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران إلى مدينة تبريز.

المصدر: RT