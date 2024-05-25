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رئيس معهد الفلك المصري يكشف موعد أول أيام عيد الأضحى

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رئيس معهد الفلك المصري يكشف موعد أول أيام عيد الأضحى
صورة أرشيفية
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كشف رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر طه رابح عن موعد أول أيام عيد الأضحى.

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وقال رابح إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا يوم الأحد 17 يونيو المقبل.

وأضاف رابح في بيان له أأن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة في تمام الساعة 2:39 ظهرا بتوقيت القاهرة، يوم الخميس 29 من ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445، الموافق 6 يونيو المقبل.

وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح مابين (12 - 20 دقيقة).

وأشار رابح إلى أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و14 دقيقة على الترتيب.

المصدر: أ ش أ

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