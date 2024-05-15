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قبل عيد الأضحى.. خبران ساران بانتظار المصريين الشهر المقبل

مجتمع

قبل عيد الأضحى.. خبران ساران بانتظار المصريين الشهر المقبل
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة المالية المصرية عن صرف مرتبات شهر يونيو القادم في مواعيد مبكرة، حتى يتمكن جميع المواطنين من شراء ما يلزمهم للاستمتاع بعيد الأضحى.

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وتبدأ عملية صرف مرتبات الشهر القادم يوم الأحد الموافق لـ9 يونيو، وتنتهي يوم الخميس 13 يونيو. على أن يتم صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM).

أما الخبر السار الثاني الذي ينتظر المصريين، هو أن إجازة عيد الأضحى 2024 التي ستصل إلى 8 أيام.

حيث تبدأ الإجازة يوم السبت 15 يونيو الذي يوافق وقفة عرفات وتشمل أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو، وثاني وثالث ورابع وخامس أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت 21 و22 يونيو (العطلات الرسمية).

المصدر: المصري اليوم

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