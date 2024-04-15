مصر.. الكشف عن موعد عيد الأضحى فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية في المعمل أبحاث الشمس المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، الموعد المتوقع لعيد الأضحى لهذا العام.

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وأبانت هذه الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هجري الموافق 6 يونيو 2024.

ووفق الحسابات الفلكية، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية)، وفي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين12 - 20 دقيقة.

في حين يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم في العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين 1 - 28 دقيقة، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ9 و 14 دقيقة على الترتيب.

و تكون غرة شهر ذو الحجة 1445 هجري فلكيا يوم الجمعة 7 يونيو 2024، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 هجري فلكيا يوم السبت 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هجري فلكيا يوم الأحد 16 يونيو 2024.

المصدر: "اليوم السابع"