تكبيرات وصلاة عيد الفطر في دول العالم الإسلامي (فيديوهات+صور)

مع ساعات الصباح الأولى انطلقت التكبيرات في معظم دول العالم الإسلامي إيذانا بحلول عيد الفطر، وسعى المواطنون من كل حدب وصوب لأداء الصلاة والمناجاة بأن يحمل قادم الأيام الخير والسلام.

المسجد الحرام ..

مُعتمرات مصريات يزغردن فرحا بليلة العيد من الحرم المكي.

قبل قليل :

زغاريد المُعتمرات المصريات بليلة العيد من الحرم المكي ، شعور فوق الوصف 💜🌸

الحمد لله على نعمة تمام شهر رمضان pic.twitter.com/iizLxOUEMp — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 9, 2024

المسجد الأقصى

إلى هنا سعى أكثر من 60 ألف مصل لأداء صلاة العيد يناجون ربهم بأن يفرج كرب الفلسطينيين عموما وينتشل آهالي غزة من محنتهم.

صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك ❤️ pic.twitter.com/VXlHKsnhS2 — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) April 10, 2024

تغطية صحفية :"تكبيرات المصلين أثناء توجههم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة العيد." pic.twitter.com/7jlzpYXO1c — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 10, 2024

وبين ركام غزة المدمرة علت أصوات أهاليه مساء أمس تطلب العون من العالم لإنهاء الحرب وإنقاذ أطفالهم من الموت.

تكبيرات العيد بين ركام المنازل التي دمرها الاحــتلال في غزة pic.twitter.com/guTGB7Y6UU — Tufan_Alaqsa طوفان الأقصى (@Tufan_ALaqssa) April 10, 2024

المبعدون عن المسجد الأقصى يؤدون صلاة العيد خارج أسواره.

تغطية صحفية: " المبعدون عن المسجد الأقصى يؤدون صلاة العيد خارج أسواره." pic.twitter.com/LoxWwO5p2J — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 10, 2024

وصدحت تكبيرات عيد الفطر من مساجد رفح جنوب قطاع غزة.

تكبيرات عيد الفطر من مساجد رفح جنوب قطاع غزة. #خبرنيpic.twitter.com/YQoHXWISUN — . (@khaberni) April 10, 2024

وفي كربلاء المقدسة أقام المصلون صلاة عيد الفطر.

صلاة العيد في كربلاء المقدسة. pic.twitter.com/BrfnDgqhIq — Ali Bk (@Bk_Hanas) April 10, 2024

تكبيرات العيد في المصليات في دولة قطر.

مصر.. السيسي يشارك في صلاة العيد في المسج الكبير التابع للمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة

محافظ جنوب سيناء يوزع العيدية على الصغار بمدينة طور سيناء.

هدايا العيد.. محافظ جنوب سيناء يوزع العيدية على الصغار بمدينة طور سيناء pic.twitter.com/XxC6fTBunE — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) April 10, 2024

مسجد شرق المدينة بمنطقة سيدي بشر في الاسكندرية وتكبيرات العيد بحضور عدد كبير.

#العيد_فرحة : أجواء جميلة و رائعة في أول أيام #عيد_الفطر المبارك ب #مصر ..



📍 صلاة العيد : مسجد شرق المدينة بمنطقة سيدي بشر في #الاسكندريةpic.twitter.com/5Tn1icENUE — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) April 10, 2024

ومشهد مهيب لجموع المصلين الذين يؤدون صلاة عبد الفطر في مسجد إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.