تكبيرات وصلاة عيد الفطر في دول العالم الإسلامي (فيديوهات+صور)
مع ساعات الصباح الأولى انطلقت التكبيرات في معظم دول العالم الإسلامي إيذانا بحلول عيد الفطر، وسعى المواطنون من كل حدب وصوب لأداء الصلاة والمناجاة بأن يحمل قادم الأيام الخير والسلام.
المسجد الحرام ..
🎥 فيديو | مشاهد من #صلاة_العيد في #المسجد_الحرام#عكاظpic.twitter.com/wGRjbeXX31— عكاظ (@OKAZ_online) April 10, 2024
مُعتمرات مصريات يزغردن فرحا بليلة العيد من الحرم المكي.
قبل قليل :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 9, 2024
زغاريد المُعتمرات المصريات بليلة العيد من الحرم المكي ، شعور فوق الوصف 💜🌸
الحمد لله على نعمة تمام شهر رمضان pic.twitter.com/iizLxOUEMp
المسجد الأقصى
إلى هنا سعى أكثر من 60 ألف مصل لأداء صلاة العيد يناجون ربهم بأن يفرج كرب الفلسطينيين عموما وينتشل آهالي غزة من محنتهم.
صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك ❤️ pic.twitter.com/VXlHKsnhS2— #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) April 10, 2024
تغطية صحفية :"تكبيرات المصلين أثناء توجههم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة العيد." pic.twitter.com/7jlzpYXO1c— القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 10, 2024
وبين ركام غزة المدمرة علت أصوات أهاليه مساء أمس تطلب العون من العالم لإنهاء الحرب وإنقاذ أطفالهم من الموت.
تكبيرات العيد بين ركام المنازل التي دمرها الاحــتلال في غزة pic.twitter.com/guTGB7Y6UU— Tufan_Alaqsa طوفان الأقصى (@Tufan_ALaqssa) April 10, 2024
المبعدون عن المسجد الأقصى يؤدون صلاة العيد خارج أسواره.
تغطية صحفية: " المبعدون عن المسجد الأقصى يؤدون صلاة العيد خارج أسواره." pic.twitter.com/LoxWwO5p2J— القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 10, 2024
وصدحت تكبيرات عيد الفطر من مساجد رفح جنوب قطاع غزة.
تكبيرات عيد الفطر من مساجد رفح جنوب قطاع غزة. #خبرنيpic.twitter.com/YQoHXWISUN— . (@khaberni) April 10, 2024
وفي كربلاء المقدسة أقام المصلون صلاة عيد الفطر.
صلاة العيد في كربلاء المقدسة. pic.twitter.com/BrfnDgqhIq— Ali Bk (@Bk_Hanas) April 10, 2024
تكبيرات العيد في المصليات في دولة قطر.
#فيديو_الشرق | تكبيرات العيد في عدد من المصليات#عيد_الفطر#عيدكم_مباركpic.twitter.com/XIrbn5zDxz— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 10, 2024
مصر.. السيسي يشارك في صلاة العيد في المسج الكبير التابع للمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة
الرئيس #السيسي يصل المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية لأداء صلاة #عيد_الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير#eXtranews#العيد_فرحةpic.twitter.com/fzo1CcwmwX— eXtra news (@Extranewstv) April 10, 2024
محافظ جنوب سيناء يوزع العيدية على الصغار بمدينة طور سيناء.
هدايا العيد.. محافظ جنوب سيناء يوزع العيدية على الصغار بمدينة طور سيناء pic.twitter.com/XxC6fTBunE— Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) April 10, 2024
مسجد شرق المدينة بمنطقة سيدي بشر في الاسكندرية وتكبيرات العيد بحضور عدد كبير.
#العيد_فرحة : أجواء جميلة و رائعة في أول أيام #عيد_الفطر المبارك ب #مصر ..— إبراهيم بهزاد (@ibahzad) April 10, 2024
📍 صلاة العيد : مسجد شرق المدينة بمنطقة سيدي بشر في #الاسكندريةpic.twitter.com/5Tn1icENUE
ومشهد مهيب لجموع المصلين الذين يؤدون صلاة عبد الفطر في مسجد إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.
مشهد مهيب لجموع المصلين الذين يؤدون صلاة #عيد_الفطر في #مسجد_الشارقة— الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) April 10, 2024
.#الشارقة_للأخبار#الإمارات#الشارقةpic.twitter.com/bWcJn1gNgW