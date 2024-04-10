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تكبيرات وصلاة عيد الفطر في دول العالم الإسلامي (فيديوهات+صور)

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تكبيرات وصلاة عيد الفطر في دول العالم الإسلامي (فيديوهات+صور)
صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى وحوله
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مع ساعات الصباح الأولى انطلقت التكبيرات في معظم دول العالم الإسلامي إيذانا بحلول عيد الفطر، وسعى المواطنون من كل حدب وصوب لأداء الصلاة والمناجاة بأن يحمل قادم الأيام الخير والسلام.

 المسجد الحرام ..

مُعتمرات مصريات يزغردن فرحا بليلة العيد من الحرم المكي.

المسجد الأقصى

إلى هنا سعى أكثر من 60 ألف مصل لأداء صلاة العيد يناجون ربهم بأن يفرج كرب الفلسطينيين عموما وينتشل آهالي غزة من محنتهم. 

وبين ركام غزة المدمرة علت أصوات أهاليه مساء أمس تطلب العون من العالم لإنهاء الحرب وإنقاذ أطفالهم من الموت.

 المبعدون عن المسجد الأقصى يؤدون صلاة العيد خارج أسواره.

وصدحت تكبيرات عيد الفطر من مساجد رفح جنوب قطاع غزة.

وفي كربلاء المقدسة أقام المصلون صلاة عيد الفطر.

 تكبيرات العيد في المصليات في دولة قطر.

مصر.. السيسي يشارك في صلاة العيد في المسج الكبير التابع للمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة

محافظ جنوب سيناء يوزع العيدية على الصغار بمدينة طور سيناء.

 مسجد شرق المدينة بمنطقة سيدي بشر في الاسكندرية وتكبيرات العيد بحضور عدد كبير.

 

ومشهد مهيب لجموع المصلين الذين يؤدون صلاة عبد الفطر في مسجد إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

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