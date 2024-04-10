بالفيديو.. وسط القصف الإسرائيلي صلاة عيد الفطر تقام في قرى جنوب لبنان

أفادت مراسلة RT بأنه على الرغم من القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان فإن صلاة عيد الفطر أقيمت في بعض القرى الحدودية في القطاع الشرقي.

وذكرت مراسلتنا أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة ومنطقتي اللبونة ووادي حامول في القطاع الغربي.

وفي القطاع الشرقي أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة من موقع مستوطنة المطلة باتجاه أحياء بلدة كفركلا.

وأشارت إلى أنه على الرغم من القصف الإسرائيلي المتواصل والحضور القليل للأهالي الذين يرفضون مغادرة منازلهم، أقيمت صلاة العيد في بعض القرى الحدودية في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

المصدر: RT