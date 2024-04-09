"حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته النوعية التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الثلاثاء.

وأوضح الإعلام الحربي لـ "حزب الله" في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 09-04-2024، وفقا للتالي:

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 12:00 استهداف ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية.‏

2- الساعة 15:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمسيرة هجومية انقضاضية أصابت هدفها بدقة.

3- الساعة 15:00 استهداف جهاز ‏التشويش على المسيرات في موقع العاصي بمسيرة هجومية انقضاضية أصابت هدفها بدقة.‏

4- الساعة 15:15 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‌‏مباشرة.‏

5- الساعة 15:25 استهداف موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

6- الساعة 16:00 استهداف موقع العاصي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‌‏مباشرة.‏

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 06:00 استهداف تحرك لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع جل العلام بقذائف المدفعية.‏

2- الساعة 10:30 شن هجوم ناري على ‌‏تموضع لجنود العدو الإسرائيلي ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف ما أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط ‌‏الجنود بين قتيل وجريح".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء يوم الاثنين، استهدافه كمينا إسرائيليا شرق موقع حانيتا، ومواقع عسكرية مهمة أخرى، كما شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة السلطانية جنوب لبنان.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا، مع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، فيما اعتبرت الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل أن توسع نطاق وحجم المواجهات إلى ما وراء الخط الأزرق يزيد المخاطر.

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المصدر: RT