مؤكدا سقوط قتلى وجرحى.. حزب الله يعرض مشاهد استهداف دبابة ميركافا في ثكنة دوفيف الإسرائيلية (فيديو)

عرض حزب الله اللبناني مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا كانت متمركزة في ثكنة دوفيف بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف ‌جنود وتدمير دبابة من نوع "ميركافا" شمال إسرائيل ما أدى إلى وقوع ‌‏قتلى وجرحى.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه "شنوا صباح الثلاثاء هجوما ناريا على ‌‏تموضع لجنود العدو الإسرائيلي ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف".

وذكر الحزب أن الهجوم "أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط ‌‏الجنود بين قتيل وجريح".

وفي بيان ثان، أفاد الحزب بأن مقاتليه استهدفوا تحركا لجنود إسرائيليين في ‏محيط موقع جل العلام بقذائف المدفعية.‏

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وفي بيان ثالث ذكر أن عناصره استهدفوا ظهر اليوم ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية.‏

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول هذه البيانات، بخاصة في ما يتعلق بتدمير دبابة وسقوط قتلى.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 من الشهر نفسه، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 33 ألف قتيل معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

المصدر: RT