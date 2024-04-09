الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو بـ"الخطأ" لتصفية قيادي بفرقة الرضوان التابعة لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه نشر مقطع فيديو خاطئا، لعملية تصفية قيادي في فرقة الرضوان التابعة لحزب الله بغارة جوية على بلدة السلطانية جنوب لبنان.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه" تم إرفاق فيديو غير صحيح بالإعلان الذي صدر الاثنين بشأن تصفية علي أحمد حسين، أحد قادة قوات الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الحجر. وأظهر الفيديو المرفق استهداف مجمع عسكري في منطقة كفركلا بلبنان في الليلة نفسها".

وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أنه "تمت مراجعة الحادث واستخلاص الدروس لتجنب الأخطاء المستقبلية".

وأرفق الجيش الفيديو الصحيح للغارة التي أدت إلى مقتل القيادي في حزب الله.

وكان حزب الله نعى علي أحمد حسين ولقبه "عباس جعفر"، مواليد عام 1984 من مدينة بيروت، بغارة إسرائيلي على بلدة السلطانية جنوب لبنان.

من جهتها، ذكرت الوكالة الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارة على السلطانية أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

المصدر: RT