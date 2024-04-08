"حزب الله" ينعى 2 من مقاتليه

نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، اثنين من مقاتليه قائلا إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قتل أحدهما بغارة على جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية

الشهيد المجاهد أحمد أمين شمس الدين "عبدالله" مواليد عام 1990 من بلدة مركبا وسكان بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس.

الشهيد المجاهد علي أحمد حسين "عباس جعفر" مواليد عام 1984 من مدينة بيروت، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه "تمكن من تصفية علي أحمد حسين، وهو أحد قادة قوات الرضوان التابعة لحزب الله، وعدد آخر من المقاتلين بغارة على بلدة السلطانية جنوب لبنان".

وذكرت الوكالة الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارة على السلطانية أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

المصدر: RT