"حزب الله" يستهدف كمينا إسرائيليا شرق موقع حانيتا ومواقع عسكرية مهمة

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء يوم الاثنين، استهدافه كمينا إسرائيليا شرق موقع حانيتا، ومواقع عسكرية مهمة أخرى، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات أكد فيها استهدافه "ثكنة زبدين، وموقع ‏رويسات العلم، وكمينا إسرائيليا شرق موقع حانيتا بنيران المدفعية وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".

وأوضح "حزب الله" في بيان:‏ "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من مساء يوم الاثنين 08-04-‌‏2024 ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".

وأضاف "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:40 من مساء يوم الاثنين 08-04-‌‏2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

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وأكد في بيان آخر: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد دقيق لتحركات العدو، اكتشف مجاهدو المقاومة الاسلامية كمينا لمجموعة معادية شرق موقع حانيتا، فقاموا باستهدافها عند الساعة ‌‎18:50‌‏ من مساء يوم الاثنين 08-04-‌‏2024 بنيران المدفعية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تمكن من تصفية أحد قادة قوات الرضوان التابعة لحزب الله بغارة على بلدة السلطانية جنوب لبنان"، كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة أدت إلى مقتل 3 مدنيين.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا، مع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، فيما ناشدت الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل كل الأطراف لوقف الأعمال العدائية، معتبرتين أن توسع نطاق وحجم المواجهات إلى ما وراء الخط الأزرق يزيد المخاطر.

المصدر: RT