"حزب الله" يعلن مهاجمة موقع رأس الناقورة الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية

أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين، أنه نفذ هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري، مؤكدا أن الطائرة أصابت هدفها بدقة.

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وقال "حزب الله" في بيان إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، شنت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من بعد ظهر الاثنين، هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري وأصابت هدفها ‏بدقة".

وكان الجيش الإسرائيلي زعم اليوم الاثنين أنه "تمكن من تصفية أحد قادة قوات الرضوان التابعة لحزب الله بغارة على بلدة السلطانية جنوب لبنان"، فيما أفادت الوكالة الوطنية بأن الغارة أدت إلى مقتل 3 مدنيين.

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي إنهاء مرحلة من الاستعدادات لاحتمال شن عملية عسكرية على حدود لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر، اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

وفي هذا الصدد، حذرت الأمم المتحدة واليونيفيل اليوم الاثنين، من مخاطر توسع نطاق وحجم المواجهات جنوب لبنان.

المصدر: RT