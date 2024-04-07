 
مباشر

الجيش الإسرائيلي ينهي مرحلة من الاستعدادات لاحتمال شن عملية عسكرية على حدود لبنان

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي ينهي مرحلة من الاستعدادات لاحتمال شن عملية عسكرية على حدود لبنان
Globallookpress Li Rui
الجيش الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xb7n

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بإعداد مستودعات لوجيستية في شمال البلاد في حالة التعبئة الجماعية المحتملة لجنود الاحتياط في مناطق مسؤولية القيادة الشمالية

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم الانتهاء قبل أيام قليلة من مرحلة أخرى من الاستعداد للعمليات العسكرية في مناطق مسؤولية القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.

إقرأ المزيد
موقع إسرائيلي يقارن بين المعركة مع
موقع إسرائيلي يقارن بين المعركة مع "حماس" والمعركة مع "حزب الله" ويحذر من الثقة المفرطة

وأضاف أن التركيز في هذه الاستعدادات كان "على إمدادات الطوارئ التشغيلية لتعبئة واسعة النطاق لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي عند الضرورة".

وأكد أن المواد والمعدات التقنية المخزنة في المستودعات يتم الحفاظ عليها باستمرار في حالة الجهوزية من قبل أفراد الخدمات اللوجستية والوحدات الطبية وموظفي الاتصالات لضمان جاهزيتها "للتعبئة الفورية لقوات الاحتياط أثناء حالة الطوارئ ووصولهم إلى خط المواجهة في وقت قصير مع جاهزية جميع المعدات اللازمة للعمليات القتالية".

وأبلغ الجيش الإسرائيلي أن "قادة الوحدات النظامية والاحتياطية على استعداد لاستدعاء وتجهيز جميع الأفراد العسكريين المطلوبين في غضون ساعات قليلة وإرسالهم إلى خط المواجهة للقيام بمهام دفاعية وهجومية".

وأشار أيضا إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، قامت قيادة الجيش بعمل تحليلي متعمق، مستفيدة من الخبرة التي اكتسبتها القوات الإسرائيلية خلال العملية في قطاع غزة. وستعمل هذه النتائج على تحسين الاستعداد القتالي على جبهات أخرى.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا