الجيش الإسرائيلي ينهي مرحلة من الاستعدادات لاحتمال شن عملية عسكرية على حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بإعداد مستودعات لوجيستية في شمال البلاد في حالة التعبئة الجماعية المحتملة لجنود الاحتياط في مناطق مسؤولية القيادة الشمالية

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم الانتهاء قبل أيام قليلة من مرحلة أخرى من الاستعداد للعمليات العسكرية في مناطق مسؤولية القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.

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وأضاف أن التركيز في هذه الاستعدادات كان "على إمدادات الطوارئ التشغيلية لتعبئة واسعة النطاق لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي عند الضرورة".

وأكد أن المواد والمعدات التقنية المخزنة في المستودعات يتم الحفاظ عليها باستمرار في حالة الجهوزية من قبل أفراد الخدمات اللوجستية والوحدات الطبية وموظفي الاتصالات لضمان جاهزيتها "للتعبئة الفورية لقوات الاحتياط أثناء حالة الطوارئ ووصولهم إلى خط المواجهة في وقت قصير مع جاهزية جميع المعدات اللازمة للعمليات القتالية".

وأبلغ الجيش الإسرائيلي أن "قادة الوحدات النظامية والاحتياطية على استعداد لاستدعاء وتجهيز جميع الأفراد العسكريين المطلوبين في غضون ساعات قليلة وإرسالهم إلى خط المواجهة للقيام بمهام دفاعية وهجومية".

وأشار أيضا إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، قامت قيادة الجيش بعمل تحليلي متعمق، مستفيدة من الخبرة التي اكتسبتها القوات الإسرائيلية خلال العملية في قطاع غزة. وستعمل هذه النتائج على تحسين الاستعداد القتالي على جبهات أخرى.

المصدر: تاس