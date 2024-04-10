مفتي روسيا يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر

هنأ رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية المفتي رواي عين الدين، في خطبة العيد بجامع موسكو الكبير، كافة المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقال مفتي روسيا، اليوم الأربعاء، خلال خطبة العيد في جامع موسكو الكبير: "أقدم التهاني لجميع إخوتي في الدين، مسلمي روسيا، وكذلك مسلمي بلدان رابطة الدول المستقلة والأمة الإسلامية بأكملها في العالم في هذا اليوم العظيم - عيد الفطر".

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وأشار الشيخ راوي عين الدين إلى أن شعور الأخوة والوحدة الروحية، يجمع كافة الذين اجتمعوا اليوم في قاعة الصلاة في المسجد الروسي الرئيسي في وسط موسكو.

وأضاف مفتى روسيا: "يشاركنا في الصلاة هنا اليوم، العديد من رجال دولة والمسؤولين، وقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، وأبطال العملية العسكرية الخاصة".

وأعرب المفتي عن أطيب التهاني للمسلمين، وتمنى لهم صلابة الروح والصحة وكل الخير والتوفيق.

يوم أمس قال نائب رئيس المجلس الروحي لمسلمي روسيا، مفتي منطقة موسكو، روشان عباسوف إنه من المتوقع أن يبلغ عدد المصلين في صلاة عيد الفطر في موسكو صباح الأربعاء، 200 ألف.

المصدر: نوفوستي