دول عربية تعلن أول أيام عيد الفطر

أعلنت 12 دولة عربية، من بينها السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات ولبنان والعراق، أن يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال.

وقال الديوان الملكي السعودي إن المحكمة العليا قررت أن اليوم الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام العيد.

وهو ما أعلنته كذلك لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، وهيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين، واللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات.

وأعلن ديوان الوقف السني العراقي وإقليم كردستان، أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وصدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم الثلاثاء في 9 أبريل هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما".

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأن "الأربعاء أول أيام عيد الفطر في البلاد".

كما أعلنت الكويت والبحرين والسودان أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات منفصلة صادرة عن هيئتي الرؤية الشرعية في البلدين الخليجيين، ومجلس الفقه الإسلامي بالسودان.

وأعلنت فلسطين واليمن وتونس والجزائر الأربعاء أول عيد الفطر، وفق كلمة متلفزة لمفتي الديار الفلسطينية محمد حسين، والجمهورية التونسية هشام بن محمود، وبيان من وزارة الأوقاف اليمنية.

أما تركيا التي تعتمد الحسابات الفلكية، فحددت رئاسة الشؤون الدينية أن يوم الأربعاء رسميا أول أيام عيد الفطر.

وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شوال عبر المراصد الفلكية، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين".

وبعد ثبوت الرؤية بالطرق الشرعية، يتم الإعلان عن موعد عيد الفطر في الدول التي تعتمد الرؤية.

في المقابل، تعتمد بعض المراكز والدول الإسلامية على الحسابات الفلكية في تحديد موعد بداية شوال، مثل تركيا.

وبدأ شهر رمضان الاثنين 11 مارس في 17 دولة عربية وإسلامية، بينها مصر وقطر وتركيا والسعودية وفلسطين، في حين بدأ يوم 12 مارس في 4 دول هي سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا لتعذر رؤية الهلال لديها.

المصدر: RT + وكالات