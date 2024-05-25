صحة غزة تكشف تداعيات احتلال إسرائيل لمعبر رفح على حالة المرضى والجرحى والأوضاع الطبية

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة أن إعادة احتلال إسرائيل معبر رفح تسبب بعدم خروج أي مريض أو جريح من غزة.

وقال القدرة إن أكثر من 20 ألف جريح ومريض سرطان وقلب وأمراض دم ينتظرون فتح المعبر في ظروف لاإنسانية بسبب الاحتلال والحصار وحرب الإبادة المفروضة على المدنيين في غزة.

وأكد أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت ما يزيد عن 493 من الكوادر الصحية وأصحاب الاختصاص الطبي واعتقلت 310 منهم على الأقل، لافتا إلى أن هذا يعد جريمة حرب وانتهاكا سافرا لحقوق المرضى والجرحى الصحية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني.

وناشد الناطق باسم وزارة الصحة، "العالم الحر"، لإنقاذ هؤلاء الضحايا من المضاعفات والموت في ظل غياب معظم المؤسسات الصحية الفلسطينية عن قطاع غزة حيث تم إخراجها عن الخدمة بشكل متعمّد.

يشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي احتلت معبر رفح بتاريخ 6 مايو الجاري.

المصدر: RT